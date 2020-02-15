Убийство журналиста Бузины: прокуратура предоставила все доказательства

Новости Украины:В апреле 2015 года Олесь Бузина был расстрелян во дворе своего дома.

В Шевченковском районном суде. Киева состоялось очередное заседание по делу убийства журналиста Олеся Бузины, который был расстрелян в апреле 2015 года. Прокурор предоставил суду все материалы дела. Об этом сообщила прес-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

"В Шевченковском районном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве Олеся Бузины. В ходе заседания прокурор завершил предоставления суду письменных доказательств стороны обвинения", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что речь идет о документах, протоколы следственных действий, заключения экспертиз и тому подобное.

"Прокурором заявлено ходатайство об осмотре вещественных доказательств, которые хранятся отдельно от материалов уголовного производства, однако суд отказал в удовлетворении указанного ходатайства. Вместе с тем, суд разъяснил, что указанное ходатайство может быть подано позже, после исследования доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 16 апреля 2015 года днем во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы — Андрею Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

9 августа 2018 года по делу убийства Бузины определили состав присяжных.

В январе 2020 года Шевченковский районный суд г. Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по факту убийства журналиста Олеся Бузины.