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Украина предлагает разведение сил на Донбассе по "секторальному принципу"

Украина предлагает разведение сил на Донбассе по "секторальному принципу"
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу", когда линия разграничения разбивается на сектора и осуществляется постепенное разведение.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона выступает с инициативой о разведении сил вдоль линии разграничения на Донбассе по "секторальному принципу".

"Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский напомнил, что на саммите в Париже лидеры Нормандского формата, среди прочего, договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. "Сейчас наша сторона предложила, и почти согласован один участок, мы в процессе, работаем", - отметил он.

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Кроме того, президент Украины подчеркнул важность работы на Донбассе миссии СММ ОБСЕ.

"Вспоминая договоренности в Нормандском формате, не могу не сказать о надежном, безопасном и круглосуточном доступе СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории Украины. К сожалению, его пока нет. Еще раз подчеркиваю, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения пакета безопасности Минских договоренностей", - сказал Зеленский.

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ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, ОРДЛО, Разведение сил.
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