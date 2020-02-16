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Провалился под лед: В Днепровской области погиб мужчина

Провалился под лед: В Днепровской области погиб мужчина
09:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: dp.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Днепровской области во время ловли рыбы, провалился под лед и погиб рыбак.

В Днепропетровской области погиб рыбак, который во время ловли рыбы провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"16 февраля в 00:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в местный пруд села Новое Заселье Пятихатского района во время ловли рыбы мужчина провалился под лед", - говорится в сообщении.

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По вызову направлено дежурный караул 54-ой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине, примерно, 2 метра мужчина провалился под лед. 

Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни, 1955 года рождения, из воды и доставили на берег.

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Украина, Днепр, Жертвы, Спасатели, Пострадавшие, Река, Рыбак, ГСЧС, Нацполиция, Лёд.
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