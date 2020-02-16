Провалился под лед: В Днепровской области погиб мужчина

Новости Украины:В Днепровской области во время ловли рыбы, провалился под лед и погиб рыбак.

В Днепропетровской области погиб рыбак, который во время ловли рыбы провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"16 февраля в 00:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в местный пруд села Новое Заселье Пятихатского района во время ловли рыбы мужчина провалился под лед", - говорится в сообщении.

По вызову направлено дежурный караул 54-ой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине, примерно, 2 метра мужчина провалился под лед.

Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни, 1955 года рождения, из воды и доставили на берег.