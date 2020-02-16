Автопарки ГСЧС Украины пополнились новой уникальной техникой (Фото)

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В условиях увеличения туристического потока в Украину, одной из приоритетных задач Правительства и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям является повышение уровня безопасности туристов в Карпатском регионе.

Так, только в течение прошлого года в горной местности спасателями ГСЧС совершено более 2 тыс. 600 выездов, спасено 514 туристов и предоставлено домедицинскую помощь более 300 лицам.

Об этом сегодня, 14 февраля, отметил Председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время торжественной церемонии передачи современной горной спасательной техники, в частности, десяти снегоболотохода "Богун" украинского производства, а также специального оборудования и снаряжения, состоявшейся на Львовщине.