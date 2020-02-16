Автопарки ГСЧС Украины пополнились новой уникальной техникой (Фото)

В условиях увеличения туристического потока в Украину, одной из приоритетных задач Правительства и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям является повышение уровня безопасности туристов в Карпатском регионе.
Так, только в течение прошлого года в горной местности спасателями ГСЧС совершено более 2 тыс. 600 выездов, спасено 514 туристов и предоставлено домедицинскую помощь более 300 лицам.
Об этом сегодня, 14 февраля, отметил Председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время торжественной церемонии передачи современной горной спасательной техники, в частности, десяти снегоболотохода "Богун" украинского производства, а также специального оборудования и снаряжения, состоявшейся на Львовщине.
"Служба постоянно принимает меры по повышению способности горных поисково-спасательных подразделений эффективно выполнять задачи по назначению, в частности: увеличена численность горных поисково-спасательных подразделений в каждой области Карпатского региона, осуществляется материально-техническое обеспечение горных поисково-спасательных подразделений за счет средств государственного и местных бюджетов и международной финансовой и технической помощи ", - отметил Николай Чечеткин.
Он также добавил, что с этого года впервые начата подготовка по профессии "спасатель горный" во вновь созданном учебном подразделении в городе Дрогобыч.
"Сегодня наши подразделения получают современную горную спасательную технику, специальное оборудование, снаряжение и десять снегоболотохода" Богун "украинского производства. Эта техника будет передана подразделениям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Одесской и Черниговской областей ", - сказал председатель ГСЧС.
В рамках мероприятия состоялось также награждение личного состава.
Так, за добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, мужество и отвагу, проявленные при спасении жизни людей, спасатели Карпатского региона получили награды Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и ГСЧС.
Практическая же часть торжеств, а именно: обзор снаряжения и демонстрация работы снегоболотохода "Богун" в условиях, максимально приближенных к реальным, состоялась на учебном полигоне 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в г.. Дрогобыч.