День в ООС: боевики продолжают применять минометы

Новости Украины:Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке вечером в воскресенье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы по украинским позициям, а именно рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два враждебных обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского - из 120-мм миномета -20 мин.

"Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе ООС.