Боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции ООС

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы по нашим позициям, а именно рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Шесть вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского – из 120-мм миномета - 20 мин, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета, неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин, в районе н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм - 6 мин.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.