В Донецкой области под лед провалились двое рыбаков, один погиб

Новости Украины:В Донецкой области на рыбалке под лед провалились двое рыбаков, один погиб.

В селе Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области под лед провалились двое рыбаков, один погиб. Об этом сообщает ГСЧС.

"15 февраля в 14:00 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на воде, произошедшем на одном из прудов с. Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области. Во время рыбалки под лед провалились двое мужчин. Бойцы 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в пруду находится мужчина и не может самостоятельно выбраться из воды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасателям удалось спасли одного из рыбаков.

В то же время тело утонувшего мужчины спасатели обнаружили в пруду 16 февраля в 9:25.

Также, по информации ГСЧС, 16 февраля в 00:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в местный пруд села Новое Заселье Пятихатского района Днепропетровской области во время ловли рыбы мужчина провалился под лед.

"После прибытия спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 15 метров от берега на глубине, примерно, 2 метра мужчина провалился под лед. Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег", - говорится в сообщении.