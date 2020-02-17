В аннексированном Крыму ФСБ заявила об аресте украинца

Новости Украины:Федеральная служба безопасности РФ задержала в аннексированном Крыму украинца, участника крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

Российская ФСБ сообщает о задержании в оккупированном Крыму жителя Черноморского района полуострова по подозрению в "участии в незаконном вооруженном формировании" - батальоне имени Челебиджихана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ, задержанный арестован. Против задержанного открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ - "участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Силовики утверждают, что мужчина в 2016 году выехал на материковую Украину, где якобы вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана". После возвращения на полуостров он, по заявлению ФСБ, "продолжил свою преступную деятельность по участию в батальоне".

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в пресс-службе оккупационного органа.

Как сообщалось, ранее подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинцев, задержанных ФСБ в Азовском море.