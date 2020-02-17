На Донбассе один из контрольных пунктов приостановит работу

Новости Украины:В связи с обновлением системы электросетей, 18 февраля работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена.

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" на линии разграничения на Донбассе не будет работать во вторник, 18 февраля, из-за ремонта электросетей, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться меры по обновлению системы электрических сетей. Поэтому по решению командующего Объединенных сил 18 февраля будут временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Командование Объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.