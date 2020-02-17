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"Неудачный обмен": В Киеве задержали денежного мошенника

"Неудачный обмен": В Киеве задержали денежного мошенника
12:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве сотрудники ГУНП задержали мужчину, валютного мошенника, который незаконно завладел 30 тыс долларов.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для валютного грабителя, который незаконно завладел 30 тысячами долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Шевченковским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство Киевской местной прокуратуры № 10 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из подозреваемых в грабительскому завладении денежными средствами потерпевшего в сумме 30 тыс. долларов США", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что подозреваемый 12 февраля 2020 года, действуя в группе лиц, разместил на сайте minfin.com.ua объявления о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. В этот же день по указанному объявлению обратился потерпевший и договорился о встрече с целью продажи 30 тыс. долларов США.

"Когда потерпевший прибыл на место встречи, которая состоялась на улице Саксаганского, подозреваемый предложил ему сесть на заднее сиденье автомобиля. Сразу после этого мужчина заблокировал двери автомобиля таким образом, чтобы их невозможно было открыть изнутри, якобы для обмена денежных средств. Дождавшись, когда пострадавший получил денежные средства для обмена, подозреваемый выхватил из рук потерпевшего 30 тыс. долларов США, выскочил из автомобиля и побежал в направлении ул. Л. Толстого", - отметили правоохранители.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 принятыми следственными и оперативно-розыскными мероприятиями установлено и задержано лицо правонарушителя. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Киев, Украина, Доллар, Прокуратура, Финансы, Кража, Деньги, Обмен, Нацполиция, ГУНП.
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