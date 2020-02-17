Мемориал памяти жертв МАУ: В Борисполе состоялась церемония открытия (Видео)

Новости Украины:В Борисполе сегодня состоялась церемония открытия мемориала памяти погибших в катастрофе МАУ.

На территории международного аэропорта "Борисполь" состоялась церемония закладки мемориала памяти погибших в авиакатастрофе украинского самолета рейса PS752 возле аэропорта Тегерана.

Так, в церемонии приняли участие, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне. Они заложили в землю перед мемориалом капсулу с обломками самолета.

Также президент МАУ отметил, что на месте вокруг мемориала должен появиться сквер памяти.

После выступления участников церемонии и минуты молчания к мемориалу могли подойти все желающие. Сотни людей собрались на территории аэропорта, чтобы почтить память жертв трагедии, от которой сегодня проходит 40 дней.

Как сообщалось ранее, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.