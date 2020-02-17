Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу
Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу
Нафтогаз уточнил сумму убытков от захвата Россией активов в Крыму
Нафтогаз уточнил сумму убытков от захвата Россией активов в Крыму
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Свитолина рассказала о планах на турнир в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля

Мемориал памяти жертв МАУ: В Борисполе состоялась церемония открытия (Видео)

Мемориал памяти жертв МАУ: В Борисполе состоялась церемония открытия (Видео)
13:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:В Борисполе сегодня состоялась церемония открытия мемориала памяти погибших в катастрофе МАУ.

На территории международного аэропорта "Борисполь" состоялась церемония закладки мемориала памяти погибших в авиакатастрофе украинского самолета рейса PS752 возле аэропорта Тегерана. 

Так, в церемонии приняли участие, в частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и президент компании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне. Они заложили в землю перед мемориалом капсулу с обломками самолета. 

Также президент МАУ отметил, что на месте вокруг мемориала должен появиться сквер памяти.

Собственное производство: В Украине появились новые тест-системы для выявления коронавируса

После выступления участников церемонии и минуты молчания к мемориалу могли подойти все желающие. Сотни людей собрались на территории аэропорта, чтобы почтить память жертв трагедии, от которой сегодня проходит 40 дней. 

Как сообщалось ранее, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. 

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Памятник, МАУ, Катастрофа, Борисполь, Мемориал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Песков о &quot;нормандском формате&quot;: Встреча обсуждается, конкретных дат нет
Песков о "нормандском формате": Конкретных дат нет
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
В Японии из-за коронавируса отменили праздничное обращение императора
В Японии отменили праздничное обращение императора
Обнаружен загадочный объект в центре Млечного Пути
Обнаружен загадочный объект в центре Млечного Пути
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь