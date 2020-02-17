В Киеве на улице мужчина устроил стрельбу

На проспекте Голосеевском в Киеве мужчина начал беспорядочную стрельбу из предмета похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия никто пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева
"В столичной полиции поступило сообщение, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу,"- говорится в сообщении.
После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу.
Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции". В результате происшествия никто пострадал.
Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции.
Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям правонарушителя.