Детский насильник: В Запорожской области задержали мужчину

Новости Украины:В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который изнасиловал двух мальчиков.

В Запорожье правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Так, 16 февраля около 14:40 в Вознесеновское отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков.

"Сотрудники полиции установили, что двое мальчиков 2010 рождения гуляли на улице. В это время злоумышленник предложил несовершеннолетним посмотреть металлоискатель у себя в квартире, на что последние согласились. После чего мужчина, находясь у себя в квартире, совершил действия сексуального характера в отношении детей. Полицейские задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал заместитель начальника сектора криминальной полиции Вознесеновского отделения полиции ГУ НП в Запорожской области Михаил Тупахин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы на срок. Продолжается досудебное расследование.