На границе с Украиной Беларусь откроет еще одну заставу

Новости Украины:Госпогранкомитет Беларуси сформирует еще одну погранзаставу на границе с Украиной в населенном пункте Деражичи.

Глава государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил о создании еще одной пограничной заставы на границе с Украиной в населенном пункте Деражичи.

Об этом рассказал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает БЕЛТА.

“В этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и пограничную заставу в населенном пункте Деражичи”, - сказал Лаппо.

По его словам, в прошлом году было создано шесть мобильных групп. С формированием еще двух подразделений в Полоцке и Гродно этот вопрос будет решен для всех территориальных органов пограничной службы.

Отмечается, что в 2019 году на белорусской границе оборудовано более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовой полосой. Появилось более 90 км заграждений для оснащения сигнализационными средствами, сигнализационными комплексами прикрыто свыше 97 км границы. Общая протяженность сигнализационного прикрытия рубежей составляет около 610 км.