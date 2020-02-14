Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти

Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти, чтобы каждый год 31 декабря "не стоять на коленях" перед российскими поставщиками.
Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщает БелТА.
"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - сказал Лукашенко.
По его словам, так он ответил на сомнения президента РФ Путина, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах, поскольку она дороже российской.
Лукашенко также заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Беларуси к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
По его словам, на переговорах с Россией белорусская сторона всегда требует равных условий. "Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России"", - заявил Лукашенко.
Отдельно он коснулся темы интеграции с Россией. Так, по его словам, Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции, однако создание наднациональных органов не обсуждают. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил белорусский лидер.
По его словам, сейчас Минск и Москва обсуждают "чисто экономические вопросы по интеграции".
Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырье. Тогда правительство РБ и нефтеперерабатывающие заводы начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
1 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил в Минске после переговоров с президентом Беларуси, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% и по конкурентным ценам.
Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, проходившие 7 февраля в Сочи, в общей сложности продлились более восьми часов.