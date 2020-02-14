Чтобы "не стоять на коленях": Беларусь продолжит диверсифицировать поставки нефти

Лукашенко говорит, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти.

Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти, чтобы каждый год 31 декабря "не стоять на коленях" перед российскими поставщиками.

Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщает БелТА.

"Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - сказал Лукашенко.

По его словам, так он ответил на сомнения президента РФ Путина, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах, поскольку она дороже российской.

Лукашенко также заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения Беларуси к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

По его словам, на переговорах с Россией белорусская сторона всегда требует равных условий. "Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России"", - заявил Лукашенко.

Отдельно он коснулся темы интеграции с Россией. Так, по его словам, Минск и Москва продолжат работу по дорожным картам интеграции, однако создание наднациональных органов не обсуждают. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - заявил белорусский лидер.

По его словам, сейчас Минск и Москва обсуждают "чисто экономические вопросы по интеграции".

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года Россия перестала поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырье. Тогда правительство РБ и нефтеперерабатывающие заводы начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил в Минске после переговоров с президентом Беларуси, что Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% и по конкурентным ценам.

Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, проходившие 7 февраля в Сочи, в общей сложности продлились более восьми часов.