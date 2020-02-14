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Пятница, 14.02.2020
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Лукашенко: Мы можем обеспечить нефтепродуктами весь прибалтийский регион

Лукашенко: Мы можем обеспечить нефтепродуктами весь прибалтийский регион
16:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Беларусь готова при содействии США закупать нефть через прибалтийский порты.

Беларусь рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".

Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и НПЗ в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

Больше, чем дружба: Лукашенко рассказал о намеках руководства РФ

Ранее Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

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Все по теме:

Эстония, Нефть, Литва, Латвия, Александр Лукашенко.
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