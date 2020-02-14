Лукашенко: Мы можем обеспечить нефтепродуктами весь прибалтийский регион

Беларусь готова при содействии США закупать нефть через прибалтийский порты.

Беларусь рассматривает возможность закупки нефти через прибалтийские порты при содействии США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - сказал Лукашенко, отметив, что по такой схеме планируется обеспечивать потребности новополоцкого НПЗ "Нафтан".

Аналогичным образом, продолжил глава государства, сможет работать и НПЗ в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

Ранее Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.