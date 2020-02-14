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Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы

Лукашенко о недопоставках нефти из РФ: Отберем из транзитной трубы
15:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко заявил о намерениях Беларуси забирать недопоставленную российскую нефть из нефтепровода "Дружба".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит в республику утвержденный балансом объем нефти.

Его цитирует госагентство БелТА.

"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн в год, в январе поставлено всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы", - заявил Лукашенко в пятницу.

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Ранее, Лукашенко заявил, что в руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

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Россия, Нефть, Дружба, Александр Лукашенко.
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