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Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда

Февраль в Киеве "побил" еще два температурных рекорда
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ночь на субботу, 15 февраля, столбик термометра в Киеве не опустился ниже 2,3 градусов тепла, что на 1,4 градуса выше, чем в 1950 году.

15 февраля в Киеве была зарегистрирована самая теплая ночь за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году", - указывается в сообщении.

Отмечается, что ночь на 17 февраля также оказалась самой теплой. Столбик термометра не опустился ниже +1,8°С, что на 0,1°С выше, чем в 1974 году.

Очередной температурный рекорд в Киеве

В ближайшие сутки, 17 февраля, погоду Украины будет определять теплый воздух, который придет с запада Европы.

В понедельник - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Наиболее низкая температура ожидается в восточной части Украины: ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла, на крайнем западе страны 12-15° тепла.

В Киеве - без осадков, температура ночью около 0 °, днем 7-9° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Февраль, Прогноз погоды.
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