Застряли во льдах: В Житомирской области спасли двух детей

Новости Украины:В Житомирской области сотрудники ГСЧС спасли детей, которые чуть не погибли застряв на реке.

В Житомирской области спасатели спасли двух детей, чья лодка застрял во льду во время катания по реке.

Об этом сообщает ГСЧС.

"16 февраля в 16:21 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по извлечению лодки со середины реки к берегу, в которой находились двое детей", - говорится в сообщении.

Указано, что происшествие произошло на реке Случь, что в поселке городского типа Мирополь, что в Романовском районе.

"По прибытию к месту вызова выяснилось, что на расстоянии 20 метров от берега находится деревянная лодка, в которой находятся двое мальчиков 2008 и 2011 года рождения. Само плавсредство посреди реки уперлось в лед и не двигалося. Чтобы подобраться ближе к детям спасатели положили от берега и к небольшому островку на реке трехколенную лестницу. После чего один из них держал лестницу, а другой по лестнице попал на островок. Уже оттуда спасатель добросил один конец веревки детям, а другой - работникам полиции, которые находились на другом берегу. Таким образом последние смогли подтянуть лодку к берегу и достать из нее мальчишек. Дети не намокли, но замерзли, поэтому правоохранители вызвали медиков, которые госпитализировали их в местную больницу на обследование", - добавили в пресс-службе.