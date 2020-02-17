Убил и спрятал труп в подвале: В Киеве будут судить преступника (Видео)

Новости Украины:В Киеве задержали мужчину, который убил свою тещу и спрятал труп.

В Киеве отправили в СИЗО 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей 68-летней тещи.

Об этом сообщает ГУНП города Киев.

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в Дарницком районе.

Тогда в полицию поступило сообщение о том, что в подвальном помещении дома на улице Харьковское шоссе обнаружили труп женщины.