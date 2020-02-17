В Днепре чиновники присвоили почти 7 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

Новости Украины:СБУ Украины разоблачили в Днепр механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в г.Днепр механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления в ходе капитального ремонта коммунального заведения, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровской области провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн. По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы", - указано в сообщении.

Так, при реконструкции объекта подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, махинация позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе обысков правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, свидетельствующую о проведении незаконной махинации.

В рамках начатого уголовного производства по ст.191 Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.