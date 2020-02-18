Правозащитники заявляют о дискриминации в Украине крымских пенсионеров и абитуриентов

Новости Украины:ля переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, который отличается от такого же для внутренне перемещенных лиц из других временно оккупиро

Для переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, а крымские дети не могут учиться на подконтрольных Украине территориях там, где они хотят. Об этом заявила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, коалиция правозащитных организаций, которая занимается вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта, внесла это в свой отчет, который направила в Женеву на сессию профильного Комитета ООН, который проходит сегодня, 17 февраля.

Как утверждают правозащитники, для переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, который отличается от такого же для внутренне перемещенных лиц из других временно оккупированных территорий.

Люди, которые выехали из Крыма и получили справку ВПЛ, месяцами не могут получить пенсию, заявила Скрипник. По ее словам, оказывается, Украина обращается к России, предоставляет все персональные данные пенсионера и ждет, когда оттуда пришлют пенсионное дело. Все это время люди живут без пенсий.

"Пенсионный фонд ссылается на действующее законодательство, которое у нас есть с Россией. Хотя распространяется оно на граждан, постоянно проживающих в России. Но Крым - это Украина, и нельзя применять это законодательство к нашим гражданам-переселенцам. Мало того, от крымчан требуют еще писать добровольное заявление, что они хотят, чтобы был такой запрос к России", - возмущается правозащитница.

Также, по ее словам, крымские дети ограничены в возможностях продолжить обучение на подконтрольной Украине территории и в выборе места обучения.

"Документы о крымском образовании Украина не признает, что лишает возможности крымских детей переехать сюда и продолжить обучение или работать. Когда вопрос хотели частично решить, то создали образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", и через них дети могут поступать в вузы на подконтрольной территории, но перечень таких учреждений ограничен и территориально приближен к временно оккупированным территориям", - сказала Скрипник и подчеркнула, что такое не всем подходит.

Так, по данным правозащитников, в 2017 году предложением учиться на подконтрольных Украине территориях воспользовались только 204 молодых людей из 10 тысяч выпускников в Крыму в год.

Как сообщалось, министр образования и науки Украины Анна Новосад в октябре 2019 года заявила о необходимости пересмотреть правила поступления для абитуриентов из Крыма и Донбасса, предоставив им доступ во все высшие учебные заведения Украины.

По ее данным, в 2019 году 1600 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и 265 поступающих из оккупированного Крыма поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре. Министр подчеркнула, что это - самый высокий показатель за последние 4 года, и означает, что есть интерес к обучению в Украине.