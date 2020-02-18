Скачать
Вторник, 18.02.2020
Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами
Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами
Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе
Экс-посол США: Мы видим сильную поддержку Украины в Конгрессе
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров
Евровидение-2020: Украина теряет позиции в рейтинге букмекеров

Правозащитники заявляют о дискриминации в Украине крымских пенсионеров и абитуриентов

Правозащитники заявляют о дискриминации в Украине крымских пенсионеров и абитуриентов
00:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ля переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, который отличается от такого же для внутренне перемещенных лиц из других временно оккупиро

Для переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, а крымские дети не могут учиться на подконтрольных Украине территориях там, где они хотят. Об этом заявила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, коалиция правозащитных организаций, которая занимается вопросами защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта, внесла это в свой отчет, который направила в Женеву на сессию профильного Комитета ООН, который проходит сегодня, 17 февраля.

Как утверждают правозащитники, для переселенцев из Крыма существует отдельный порядок выплаты пенсий, который отличается от такого же для внутренне перемещенных лиц из других временно оккупированных территорий.

Люди, которые выехали из Крыма и получили справку ВПЛ, месяцами не могут получить пенсию, заявила Скрипник. По ее словам, оказывается, Украина обращается к России, предоставляет все персональные данные пенсионера и ждет, когда оттуда пришлют пенсионное дело. Все это время люди живут без пенсий.

"Пенсионный фонд ссылается на действующее законодательство, которое у нас есть с Россией. Хотя распространяется оно на граждан, постоянно проживающих в России. Но Крым - это Украина, и нельзя применять это законодательство к нашим гражданам-переселенцам. Мало того, от крымчан требуют еще писать добровольное заявление, что они хотят, чтобы был такой запрос к России", - возмущается правозащитница.

Также, по ее словам, крымские дети ограничены в возможностях продолжить обучение на подконтрольной Украине территории и в выборе места обучения.

"Документы о крымском образовании Украина не признает, что лишает возможности крымских детей переехать сюда и продолжить обучение или работать. Когда вопрос хотели частично решить, то создали образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", и через них дети могут поступать в вузы на подконтрольной территории, но перечень таких учреждений ограничен и территориально приближен к временно оккупированным территориям", - сказала Скрипник и подчеркнула, что такое не всем подходит.

Так, по данным правозащитников, в 2017 году предложением учиться на подконтрольных Украине территориях воспользовались только 204 молодых людей из 10 тысяч выпускников в Крыму в год.

Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами

Как сообщалось, министр образования и науки Украины Анна Новосад в октябре 2019 года заявила о необходимости пересмотреть правила поступления для абитуриентов из Крыма и Донбасса, предоставив им доступ во все высшие учебные заведения Украины.

По ее данным, в 2019 году 1600 абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и 265 поступающих из оккупированного Крыма поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре. Министр подчеркнула, что это - самый высокий показатель за последние 4 года, и означает, что есть интерес к обучению в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Дискриминация, Правозащитники, Крымские пенсионеры, Крымские абитуриенты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
02 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
03 Как оградить себя от инсульта и инфаркта
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 17 февраля - приметы и обряды в Николаев день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
День в ООС: боевики продолжают применять запрещенное оружие
Меган Фокс и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме
Меган Фокс и Брюс Уиллис снимутся в одном фильме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь