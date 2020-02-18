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В Житомире работников китайской компании отправили на карантин

В Житомире работников китайской компании отправили на карантин
06:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сотрудники, вернувшиеся из Китая после празднования Нового года, сейчас будут находиться на карантине и жить все это время в боксах на предприятии.

Работники китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, находятся на карантине в боксах на предприятии. Об этом говорится в сюжете UA:Житомир.

"Все девять сотрудников, вернувшихся из Китая после празднования Нового года, сейчас будут находиться на карантине и жить все это время в боксах на предприятии", - говорится в сюжете.

Как отметила врач предприятия Марина Александрова, всем, кто возвращается, меряют температуру и спрашивают, не контактировали ли с больными, не болели ли их родственники.

Александрова говорит, что на здоровье они не жаловались и приехали из провинции, которая находится далеко от эпицентра коронавируса. В ближайшее время должны приехать еще трое китайских строителей.

Три раза в день китайцам меряют температуру, питание оставляют у комнат, где они живут, а двери, которые они закрыли, потом обрабатывают.

"Их сегодня осмотрели медицинские работники из Житомирской центральной районной больницы. Ситуация докладывается два раза в день нашему управлению здравоохранения. Причин для паники никаких нет", - добавил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, решили отправить на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса.

Реконструкцию международного пути М-06 Киев - Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево и Ужгород) в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР).

Новый коронавирус менее смертелен, чем его предшественники

По данным Государственной миграционной службы, до выезда за границу, на объекте работали около 40 человек из КНР.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом COVID-19.

По состоянию на утро 17 февраля во мире зарегистрировано 71 710 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19), из которых 1775 - летальные. В Украине ни один случай нового коронавируса не зарегистрирован.

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Житомир, Карантин, Китайская компания, Работники китайской компании, Марина Александров.
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