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Запорожский суд арестовал Анисимова без права внесения залога

Запорожский суд арестовал Анисимова без права внесения залога
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Судебное заседание началось около 20:30 и длилось два часа, представителям СМИ о времени и дате заседания не сообщили.

Заводской районный суд Запорожья только избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога задержанномуу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заводской районный суд принял решение арестовать Анисимова сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщил собеседник.

Как сообщалось ранее, мужчину, который 6 лет находился в международном розыске, задержали 16 февраля в Киеве. Спецоперацию проводили сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке Корда.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали криминального авторитета, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья.

Анисимова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) ч. 2 и 4 ст. 189 (Вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним: в 2013 году его уже задерживали в Борисполе в аэропорту. Он находился в Лукьяновском следственном изоляторе, но затем суд изменил меру пресечения и Анисимов убежал.

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Суд, Евгений Анисимов, Запорожский суд, Суд арестовал Анисимова.
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