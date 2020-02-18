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Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу

Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:17 февраля была стадия вопросов суда к стороне обвинения и стороне защиты, были уточняющие вопросы, касающиеся непосредственно аргументов апелляционных жалоб.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 2 марта. Об этом в комментарии сообщила адвокат Януковича Андриана Фозекош.

"Сегодня была стадия вопросов суда к стороне обвинения и стороне защиты, были уточняющие вопросы, касающиеся непосредственно аргументов апелляционных жалоб. Мы остановились на исследовании экспертных заключений, об исследовании которых ходатайствовала сторона защиты. На следующее судебное заседание осталось еще два экспертных заключения, а в дальнейшем уже будет решать суд. Следующее судебное заседание - это будет 2 марта, 11:00", - сказала Фозекош.

В свою очередь пресс-секретарь Киевского апелляционного суда Татьяна Геведзе добавила, что после этого следующее заседание по этому делу состоится 23 марта.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

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В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины. Защита экс-президента подала апелляции на приговор.

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Виктор Янукович, Суд, Приговор, Апелляций, Андриана Фозекош.
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