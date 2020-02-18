В Украину прилетел уникальный Boeing американских ВМС: фото

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11:31 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Новости Украины:Довольно редкий военный самолет приземлился сегодня в Одессе.

Вечером 17 февраля в Одессу прилетел редкий самолет C-40A Clipper с регистрационным номером 168980, который является военной модификацией Boeing-737 и используется военно-морским флотом и военно-воздушными силами США. Об этом сообщает Думская.

Цель пребывания борта в Украине неизвестна. 

Самолеты 40A Clipper начали выпускать в 2001 году, они имеют белый, а не милитарный окрас. 

"Клиппер" модификации А может оперативно трансформироваться и использоваться в трех конфигурациях: для перевозки войск, грузов или их комбинации. Максимально он может взять на борт 121 военного (усиленную роту!) или восемь стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый — всего около 17 тонн груза. Для погрузки в самолет крупногабаритных изделий в передней части фюзеляжа по левому борту сделан большой люк. Для быстрой погрузки и выгрузки личного состава в носовой и хвостовой части есть специальные складные трапы.

C-40A оснащен "стеклянной" кабиной пилотов и системой предупреждения о возможном столкновении TCAS-II, системой предупреждения об опасном сближении с землей, коллиматорными системами отображения информации и универсальными шифрованными системами связи. Два двигателя CFM56-7 позволяют преодолеть свыше 5500 км на скорости около 900 км в час.

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Надо сказать, что конструкция "Боинга-737" оказалась весьма удачной, ведь к эксплуатации этого типа самолета приступили в далеком 1968 году. С тех пор выпущено более 20 различных модификаций, в том числе пять военных, включая C-40. За пятьдесят лет корпорация "Боинг" построила более 10 тысяч лайнеров этого типа, пакет заказов будущих лет содержал еще около 4,5 тысяч самолетов, но в связи с двумя авиакатастрофами Boeing 737 МАХ 8 в октябре 2018 и марте 2019 году американские авиастроители сейчас переживают не легкие времена.

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Одесса, Boeing, Боинг, Боинг 737, 40A Clipper.
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