Двух одесских полицейских арестовали за пытки

Новости Украины:В прокуратуре говорят, что полицейские умышленно не предоставляли потерпевшему медицинскую помощь.

Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Согласно сообщению, по ходатайству прокуроров указанный суд взял под стражу двух правоохранителей.

Отмечается, что в прошлом месяце прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам ОГП было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Они подозреваются в пытках человека путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи. При этом потерпевший нуждался в срочной медпомощи, так как его жизни угрожала опасность.

"Сейчас оба правоохранителя взяты под стражу. В случае доказательства их вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ранее сотрудники специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генпрокурора Украины сообщили подозрение следователю и начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области.

По данным прокуратуры, полицейские намеренно несколько часов препятствовали транспортировке из районной в областную больницу мужчины, находившегося в крайне тяжелом состоянии, который нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве.

Свои действия полицейские аргументировали тем, что им необходимо отобрать образцы крови потерпевшего для того, чтобы выяснить, был ли он пьян.

При этом, врачи сообщили правоохранителям, что образцы уже взяты в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

Впоследствии, применяя физическую силу, полицейские вытащили потерпевшего из "скорой помощи", надели на него наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно отобрать кровь для анализа.