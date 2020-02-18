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Двух одесских полицейских арестовали за пытки

Двух одесских полицейских арестовали за пытки
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В прокуратуре говорят, что полицейские умышленно не предоставляли потерпевшему медицинскую помощь.

Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Согласно сообщению, по ходатайству прокуроров указанный суд взял под стражу двух правоохранителей.

Отмечается, что в прошлом месяце прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам ОГП было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Они подозреваются в пытках человека путем умышленного препятствования в предоставлении ему надлежащей медицинской помощи. При этом потерпевший нуждался в срочной медпомощи, так как его жизни угрожала опасность.

"Сейчас оба правоохранителя взяты под стражу. В случае доказательства их вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, ранее сотрудники специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генпрокурора Украины сообщили подозрение следователю и начальнику следственного отделения одного из территориальных подразделений полиции в Одесской области.

По данным прокуратуры, полицейские намеренно несколько часов препятствовали транспортировке из районной в областную больницу мужчины, находившегося в крайне тяжелом состоянии, который нуждался в немедленном хирургическом вмешательстве.

Свои действия полицейские аргументировали тем, что им необходимо отобрать образцы крови потерпевшего для того, чтобы выяснить, был ли он пьян.

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При этом, врачи сообщили правоохранителям, что образцы уже взяты в присутствии следователя, и состояние алкогольного опьянения не подтвердилось.

Впоследствии, применяя физическую силу, полицейские вытащили потерпевшего из "скорой помощи", надели на него наручники и затащили обратно в больницу, требуя от врачей повторно отобрать кровь для анализа. 

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Николаев, Суд, Арест, Одесская область, Полицейские, Пытки, Офис генерального прокурора.
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