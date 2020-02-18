Под Киевом проходят масштабные антитеррористические учения

Новости Украины:В Белой Церкви и прилегающих районах будет работать спецназ и военные.

Сегодня, 18 февраля, в городе Белая Церковь и прилегающих районах начались масштабные антитеррористические учения, которые будут проходить до 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

В мероприятиях принимают участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. В СБУ предупредили, что в отдельных районах населенных пунктов будет наблюдаться сосредоточение спецназовцев и военных.

"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - сказано в сообщении.

В Найполиции также призвали жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.