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Обокрал 94-летнего: В Киеве правоохранители задержали грабителя (Видео)

Обокрал 94-летнего: В Киеве правоохранители задержали грабителя (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в краже у 94-летнего жителя столицы.

В Подольское управление полиции поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Кирилловской неизвестный отобрал у 94-летнего местного жителя сумку, в которой находились 12 000 гривен, мобильный телефон и личные вещи.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили приметы злоумышленника и начали его поиски:

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"Мы отработали видео с камер наблюдения и узнали, что нападающий следил за потерпевшим с момента его выхода из помещения банка и к дому. Задержали мужчину на строительстве неподалеку от места совершения преступления, у него обнаружили и изъяли похищенные вещи ".

Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения. 

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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Киев, Грабёж, Кража, Деньги, Пенсионер, Нацполиция, ГУНП.
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