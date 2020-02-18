Грабители - гастролеры: В Чернигове сотрудники Нацполиции задержали злоумышленников

Новости Украины:В Чернигове сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей Сумщины, которые занимались разбойными нападениями и грабежами.

Двух жителей Сумщины оперативники Варвинского отделения полиции задержали после того, как те совершили разбойное нападение на женщину-предпринимателя.

В полицию обратилась владелица магазина - жительница одного из сел Варвинского района и сообщила, что вечером к ней домой зашли двое мужчин, связали ее, избили, а затем завладели 5000 гривен, изделиями из золота, серебра, алкогольными напитками и пищевыми продуктами.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Варвинского отделение полиции. Криминальная полиция быстро установила личности нападавших, которые ранее работали в селе на сезонных работах. Двое жителей Сумской области (один из которых ранее судим) потребовали легких денег и решили напасть на хозяйку продуктового магазина. Расчет был прост - поживиться наличными и продуктами, которые хранятся на импровизированном составе дома у женщины.

Оперативники задержали злоумышленников в Роменском районе Сумской, во время обыска в их доме изъяты продукты и часть денег предпринимателя. Мужчины дали правдивые показания, они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.