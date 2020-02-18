Скачать
Вторник, 18.02.2020
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
В Минэнергетики анонсировали новое снижение цены на газ
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Свитолина неудачно стартовала на турнире в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

Грабители - гастролеры: В Чернигове сотрудники Нацполиции задержали злоумышленников

Грабители - гастролеры: В Чернигове сотрудники Нацполиции задержали злоумышленников
12:33 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Чернигове сотрудники криминальной полиции задержали двух жителей Сумщины, которые занимались разбойными нападениями и грабежами.

Двух жителей Сумщины оперативники Варвинского отделения полиции задержали после того, как те совершили разбойное нападение на женщину-предпринимателя.

В полицию обратилась владелица магазина - жительница одного из сел Варвинского района и сообщила, что вечером к ней домой зашли двое мужчин, связали ее, избили, а затем завладели 5000 гривен, изделиями из золота, серебра, алкогольными напитками и пищевыми продуктами. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Варвинского отделение полиции. Криминальная полиция быстро установила личности нападавших, которые ранее работали в селе на сезонных работах. Двое жителей Сумской области (один из которых ранее судим) потребовали легких денег и решили напасть на хозяйку продуктового магазина. Расчет был прост - поживиться наличными и продуктами, которые хранятся на импровизированном составе дома у женщины.

МИД: Чешский премьер не говорил о планах приобрести в Украине землю

Оперативники задержали злоумышленников в Роменском районе Сумской, во время обыска в их доме изъяты продукты и часть денег предпринимателя. Мужчины дали правдивые показания, они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. 

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Чернигов, Криминал, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
03 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
04 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
05 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Февраль без морозов: в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Когда будет Масленичная неделя в феврале 2020 года
Когда будет Масленичная неделя в феврале 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь