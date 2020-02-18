В Житомире в общежитии повесился военный

Новости Украины:В Житомире в одном из воинских общежитий был обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.

В Житомире в общежитии воинской части обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в мобильном телефоне военнослужащего был скриншот с предсмертной запиской, что свидетельствует о версии самоубийства военного.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Следователи устанавливают все подробности этой трагедии.