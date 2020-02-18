Наращивают военный потенциал: В разведке отчитались о деятельности боевиков

Новости Украины:В Разведке заявили о пополнения оружия и боеприпасов среди боевиков.

По данным разведки, боевики запасаются оружием, боеприпасами и оборудуют окопы.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля этого года комиссией Генерального штаба и командованием Южного военного округа ВС РФ", - отметил он.

В частности, в передовых подразделениях противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

Кроме того, отмечается, что оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.