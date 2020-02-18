Зеленский об атаке на Донбассе: Провокации бывают, но мы уверенно идем к миру

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский назвал утреннее нападение боевиков на Донбассе провокацией и заявил, что Украина уверенно приближается к прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что произошедший бой на Донбассе не изменит его курс на прекращение войны.

"У нас было заседание СНБО. На повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с провокации, которая состоялась сегодня утром на контактной линии.

У нас мощная армия. Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс – потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров – курс к тому, что мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", - сказал он на брифинге в Офисе президента во вторник после заседания СНБО.

Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего бойца и пожелал раненым, что чтобы у них "все было хорошо".

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

В штабе ОС также сообщили, что растерянные боевики лгут о нападении Украины.

Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уточнил, что в результате атаки боевиков на позиции ООС на Донбассе во вторник утром погиб один украинский военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

"В результате столкновения один погиб военнослужащий, к сожалению, трое ранены, двое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь", - сказал Хомчак на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.

Начальник Генштаба отметил, что с 10:00 утра боевики запросили "режим тишины", сейчас на участке работает совместный центр координации и контроля для того, что украинская сторона могла забрать тело своего погибшего, а боевики – тела своих.