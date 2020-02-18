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На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо

На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боец ВСУ погиб, четверо ранены в результате произошедшего на Луганщине утреннего боя.

Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в обнародованном около 10.20 вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации пресс-центра, у боевиков один погибший, пять - тяжело раненных. "Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - подчеркивают в штабе ООС.

Также в информации отмечается, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению и "ситуация полностью контролируется".

Как сообщалось, во вторник утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений вблизи н.п. Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В информации говорилось, что боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применил минометы калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

При этом депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов написал в Фейсбук об интенсивном бое с 5.00 утра в районе Золотого (шахта Родина), Орехово и Новотошковского. Обстрелы слышны и в Лисичанске, а в Новотошковском есть попадания из минометов большого калибра в жилой массив.

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СБУ, МВД, Боевики, Донбасс, СНБО, Генштаб ВСУ, ООС.
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