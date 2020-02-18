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Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий

Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий
13:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Кремле отвергают обвинения в эскалации конфликта на Донбассе.

В Кремле заявляют, что ставить вопрос об ответственности России за обострение на Донбассе "совершенно неправильно".

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влиянии" на боевиков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".

При этом Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение "на границе между "Луганской республикой" и украинскими Вооружёнными силами".

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"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

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Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

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Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, ОРДЛО, ООС.
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