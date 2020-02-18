Обострение на Донбассе: в Кремле дали комментарий

В Кремле отвергают обвинения в эскалации конфликта на Донбассе.

В Кремле заявляют, что ставить вопрос об ответственности России за обострение на Донбассе "совершенно неправильно".

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН в РФ, намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем "влиянии" на боевиков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать".

При этом Песков сообщил журналистам, что в Кремле видели информацию о том, что сегодня рано утром имело место столкновение "на границе между "Луганской республикой" и украинскими Вооружёнными силами".

"Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.