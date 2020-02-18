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Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине

Сегодня Совбез ООН проведет заседание по Украине
12:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Совет безопасности ООН проведет заседание в США в 22:00.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание по Украине в 22:00 по киевскому времени. Об этом говорится в графике трансляций события на сайте ООН.

В частности, заседание начнется в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени.

Как сообщалось ранее, Россия инициировала проведение заседания Совета безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений в связи с пятой годовщиной со дня подписания Комплекса мероприятий.

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12 февраля 2015 года в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием тогдашних президентов Украины Петра Порошенко и Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, была принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, а также проведение местных выборов на Донбассе. 

Напомним, Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о "длительном прекращении огня" в Ливии.

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США, ООН, Донбасс, Совет Безопасности ООН, Минские соглашения.
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