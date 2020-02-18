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Вторник, 18.02.2020
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Обострение на Донбассе: президент собирает СНБО

Обострение на Донбассе: президент собирает СНБО
10:57 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на утро 18 февраля созвал заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБО) будут принятии решения о дальнейших шагах Украины в связи с атакой боевиков на позиции Объединенных сил на Донбасса во вторник утром.

"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке во вторник.

Президент напомнил, что сегодняшние действия боевиков были устроены в пятую годовщину трагедии под Дебальцево.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, во вторник утром незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

"По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Зеленский срочно созывает СНБО

Начавшееся во вторник утром боестолкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и сообщает о гибели одного, а также ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в обнародованном около 10.20 вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

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СБУ, МВД, Боевики, Донбасс, СНБО, Генштаб ВСУ, ООС.
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