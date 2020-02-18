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Труп в бойлерной: В Киеве расследуют находку дворника

Труп в бойлерной: В Киеве расследуют находку дворника
14:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве дворник обнаружил труп, сотрудники Нацполиции расследуют подробности преступления.

Утром 18 февраля в столице в бойлерной было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

Так, сегодня утром в полицию Киева позвонил дворник и сообщил, что обнаружил двух мужчин в здании на улице Тургеневской. 

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Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а эксперт осмотрел тело умершего и не обнаружил признаков насильственной смерти. Для выяснения окончательной причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Другого мужчину немедленно доставили в больницу, где он сейчас находится под наблюдением врачей. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают анкетные данные мужчин.

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Киев, Труп, Дворник, Нацполиция, ГУНП.
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