Адвокат вымогатель: В Полтавской области задержали преступника (Видео)

Новости Украины:В Полтавсткой области сотрудники Нацполиции задержали адвоката за получение неправомерной выгоды в размере 10 000 долларов.

В Полтаве адвокат, получив информацию, что его коллега занимается адвокатской деятельностью без юридического образования, требовал и получил от него неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве в рамках уголовного производства задокументировали получение 10 тысяч долларов США адвокатом от своего коллеги. 17 февраля 2020 года адвокату сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украина)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что адвокат, получив информацию, что его коллега занимается адвокатской дияльнисю без юридического образования, требовал и получил от него 10 тыс. долларов США. Средства предназначались за влияние на правоохранителей относительно непривлечения коллеги к ответственности с последующим лишением права на осуществление адвокатской деятельности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.