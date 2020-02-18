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В тихих водах: В Хмельницкой области погибла маленькая девочка

В тихих водах: В Хмельницкой области погибла маленькая девочка
14:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: hm.npu.gov.ua

Новости Украины:В Хмельницкой области сотрудники ГУНП обнаружили труп 5-летней девочки, которую разыскивали накануне.

В селе Загонцы Хмельницкой области в пруду обнаружили тело 5-летней девочки, которую искали всю ночь накануне.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области. 

"Трагедия произошла в селе Загонцы Деражнянского района. Вчера вечером девочка исчезла со двора собственного дома. Поиски продолжались всю ночь, но, к сожалению, не дали результатов. Тело ребенка сегодня утром обнаружили водолазы в местном пруду", - говорится в сообщении.

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Так, 17 февраля, в 20:50 часов в полицию обратился глава Загинецкого сельского совета с сообщением о том, что в период времени с 16:00 до 17:00 со двора дома по улице Максимчука исчезла 5-летняя девочка.

"Сначала мать с соседями пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. В течение ночи ребенка искали более 200 человек: работники Деражнянского отделения и Летичевского отдела полиции, бойцы роты полиции особого назначения, сотрудники Главного управления Нацполиции, спасатели, местные жители. Правоохранители прочесывали приближенные к дому лесополосы, опрашивали местных жителей. Однако поиски не давали ожидаемых результатов", - отметили в пресс-службе. 

Отмечается, что утром водолазы ГСЧС проверили пруд, расположенный недалеко от дома, где жила девочка.

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"К сожалению, опасения местных жителей подтвердились - тело ребенка нашли на дне водоема. Она провалилась под хрупкий лед", - добавляется в сообщении. 

Правоохранители отметили, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только мамой. Женщина, в свою очередь, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Поэтому теперь работники полиции продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии.

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Хмельницкий, Погибшие, Смерть, Озеро, Труп, ГУНП.
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