Стрельба на парковке: В Николаеве задержали правонарушителя

Новости Украины:В Николаеве задержали мужчину, который открыл стрельбу на парковке.

В Николаеве полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в центре города, которая началась из-за конфликта на парковке.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Следователи Центрального отдела полиции квалифицировали событие по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", и по ч. 1 ст. 129 УК Украины "Угроза убийством", санкции статей предусматривают наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.

Так, 17 февраля в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по ул. Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие.

На месте происшествия полицейские выяснили, что ссора возникла между водителями Toyota Land Cruiser Prado и Lexus из-за парковки автомобилей. 71-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, достал пистолет, предварительно травматического действия, и выстрелил в окно автомобиля Lexus. А 27-летний пассажир а/м Lexus нанес водителю Toyota телесные повреждения, отметили в полиции.

Следствие продолжается.