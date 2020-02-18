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Дело "бриллиантовых прокуроров" будет рассматривать Оболонский суд

Дело "бриллиантовых прокуроров" будет рассматривать Оболонский суд
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Офисе генерального прокурора заявили, что дело "брилиантових прокуроров" будет рассматривать Оболонский суд Киева, а не Голосеевский.

Дело в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров", занимавших должности в прокуратуре Киевской области и Генпрокуратуре, будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева вместо Голосеевского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Сегодня Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса генпрокурора, решил передать в другой суд производство по факту получения бывшими заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что указанное уголовное производство, которое рассматривалось Голосеевским райсудом Киева, в ближайшее время будет направлено в Оболонский райсуд Киева из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков.

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Как сообщалось ранее, экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. В ходе обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Напомним, экс-инспектора отделения налоговой инспекции в Черкасской области судили за неподачу электронной декларации.

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Киев, Суд, Оболонский районный суд, ОГП, Офис Генпрокурора, Брилиантовые прокуроры.
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