Изнасиловали женщину: В Киеве на Троещине произошло нападение

Новости Украины:В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал женщину.

В Киеве на проспекте Владимира Маяковского изнасиловали 44-летнюю женщину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"В столичную полицию от 44-летней женщины поступила информация о том, что по месту жительства на проспекте Маяковского ее изнасиловали. На место происшествия срочно выехали работники полиции, которым потерпевшая подробно описала обидчика", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, женщина через социальную сеть познакомилась с мужчиной и пригласили его к себе, но при общении знакомый применил силу и изнасиловал ее.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - 52-летний житель города Ирпень, ранее не судим", - добавляется в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.