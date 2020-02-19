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В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку вирусного гепатита А

В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку вирусного гепатита А
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Эпидемиологи устанавливают причины вспышки и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по местам проживания школьников.

В школе №1 пгт Боровая на Харьковщине зафиксирована вспышка гепатита А - заболели уже четверо учеников одного класса. Об этом информирует Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

"За период с 24 января по 17 февраля среди учащихся 5-го класса окружного опорного учреждения "Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета", расположенного в пгт Боровая, зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 февраля, у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы. 1 больной находится в Харькове в областной инфекционной больнице, остальные - в инфекционном отделении районной больницы.

Состояние детей называют удовлетворительным.

Сейчас эпидемиологи устанавливают причины вспышки и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по местам проживания школьников.

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Вирусный гепатит А - острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени. Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период длится 7-50 дней (в среднем 15-45 дней).

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Школа, Гепатит А, Харьковщина, Вспышка вирусного гепатита А.
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