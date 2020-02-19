Кислица: РФ превратила Крым в гетто с нарушениями прав человека и военную базу

Новости Украины:В Крыму возросло количество политических заложников и репрессированных украинцев и крымских татар.

В результате попытки России аннексировать полуостров, Крым превратился в гетто с нарушениями прав человека и огромную военную базу, которая используется Москвой даже для войны в Сирии. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

По его словам, в Крыму возросло количество политических заложников и репрессированных украинцев и крымских татар. "Вокруг полуострова построена "стена молчания", которая не допускает никакой международной проверки по нарушению резолюций ООН", - сказал он.

Согласно отчету Генерального секретаря ООН и докладов Миссии по мониторингу прав человека в Украине, Россия проводит скрытые демографические изменения, в результате которых в Крым переселено более 130 000 военных и государственных служащих, которые вытесняют местное население, отметил Кислица.

"Милитаризация оккупированного Крыма идет в полную силу, поскольку Россия доставляет дополнительные войска и оружие, в том числе и для доставки ядерных зарядов (подводные лодки, военные корабли, боевые самолеты)", - сказал он. Общее количество российских военных в Крыму, по его словам, выросло почти втрое. "Такие действия представляют серьезную угрозу для Черноморского региона и далеко за его пределами", - добавил Кислица.

Напомним: запустив так называемый "Крымский мост", Россия не только грубо нарушила международное право и двусторонние договорные обязательства, но и повлекла огромные экономические потери для Украины и создала экологическую угрозу для Черного и Азовского морей.