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Кислица: Россия назначает на руководящие должности в "ДНР" своих граждан

Кислица: Россия назначает на руководящие должности в "ДНР" своих граждан
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донецкой области стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Каждый раз, когда речь идет о выполнении минских обязательств, Россия сразу указывает пальцем на Украину: мы, мол, должны вести так называемый прямой диалог с представителями двух так называемых "местных органов власти" во временно оккупированной части Донбасса. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Насколько местным является недавно назначенный исполняющий обязанности главы "правительства Донецка" Владимир Пашков?.. Гражданин России, который родился в Сибири, окончил русское военно-морское училище и до недавнего времени был вице-губернатором Иркутской области России", - риторически записал Кислица.

По его словам, "нет оправдания тому, чтобы кто-то из Сибири говорил нам, украинцам, что делать на нашей территории".

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Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донецкой области стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

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Россия, Сергей Кислица, ДНР, Руководящие должности.
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