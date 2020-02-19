Полиция усиливает меры безопасности в Киеве

Новости Украины:Полиция усилила меры безопасности в столице из-за проведения массовых акций.

В центре Киева усилены меры безопасности в связи с проведением массовых акций.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня в центре столицы анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности под административными зданиями органов государственной власти.

"Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий не нарушать общественный порядок.

Напомним, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал женщину.