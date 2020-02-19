Полиция усиливает меры безопасности в Киеве

В центре Киева усилены меры безопасности в связи с проведением массовых акций.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня в центре столицы анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности под административными зданиями органов государственной власти.
"Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий не нарушать общественный порядок.
Напомним, в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал женщину.