Во Львовской области профессор университета покончил с собой в рабочем кабинете

Новости Украины:Профессор Дрогобычского университета совершил самоубийство в рабочем кабинете.

В городе Дрогобыч Львовской области в собственном кабинете повесился 66-летний профессор Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко Богдан Винницкий, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина оставил сразу две посмертные записки. В одной из них он говорит, что не может жить с сильными головными болями.

Отмечается, что случай произошел в здании института физики, математики, экономики и инновационных технологий, который является структурным подразделением педуниверситета и размещен на улице Стрыйской в Дрогобыче. Богдан Винницкий проработал там 40 лет, хотя имел предложения по работе за границей.

Он был доктором физико-математических наук, возглавлял кафедру математики, написал более сотни научных работ.

Тело погибшего обнаружили сотрудники. Студентов в это время в институте не было из-за каникул.