В Житомирской области автобус влетел в электроопору, есть жертвы

Новости Украины:В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.

В среду, 19 февраля, в городе Коростень Житомирской области около 7:15 утра рейсовый городской автобус врезался в электроопору. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, 66-летний водитель пассажирского автобуса ПАЗ-4234, который работал на городском маршруте, двигаясь по улице г. Коростеня, совершил столкновение с электроопорой", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате столкновения водитель погиб на месте, а двух пассажиров доставили в больницу (56-летняя женщина и 63-летний мужчина, местные жители). В больницу они обратились самостоятельно, сейчас проходят обследование.

Детали ДТП полицейские выясняют, в том числе проверяют информацию относительно резкого ухудшения самочувствия водителя.

Напомним, что в Николаевской области 18 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком.