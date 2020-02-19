В Николаевской области автобус влител в грузовик: есть пострадавшие (Фото)

Новости Украины:В Николаевской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего 17 человек пострадали.

В Николаевской области в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика пострадали 17 человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 февраля в 1:35 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

На места выяснилось, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находились 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

В результате ДТП пострадали водитель и 16 пассажиров автобуса. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса.

В ГСЧС уточнили, что 15 человек с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу, двух - в Любашевскую ЦРБ Одесской области.

Пострадавший водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на утро среды, 8 человек после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные учреждения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Напомним, решение суда первой инстанции о взыскании с осужденных денежных средств в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим до сих пор не выполнено.